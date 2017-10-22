Condò: "Il miglior gioco di Montella si è visto a Firenze, questo Milan ha qualità ma fatica a esprimersi"

Polo Condò, noto opinionista di Sky Sport, ha parlato della situazione del Milan ed in particolar modo di quella del suo allenatore, Vincenzo Montella. Queste le sue parole nello studio pre partita ch...

Polo Condò, noto opinionista di Sky Sport, ha parlato della situazione del Milan ed in particolar modo di quella del suo allenatore, Vincenzo Montella. Queste le sue parole nello studio pre partita che precede e gare delle ore 15: "Il miglio gioco espresso da Montella è quello che abbiamo visto ai tempi di Firenze, dove la sua squadra palleggiava con grande qualità e giocava con personalità. Questo Milan invece ha tanti giocatori tecnici ma, al momento, fatica a esprimersi".