Condizioni inaccettabili, i tifosi della Fiorentina disertano lo Juventus stadium: poco più di 100 presenze

Juventus-Fiorentina per pochi intimi, almeno per quanto riguarda il settore ospiti. Anche quest’anno il tifo viola ha deciso di disertare la trasferta a Torino, sponda bianconera. Due i principali problemi. Il primo è legato al prezzo del biglietto (45 euro, cifra standard decisa dalla Juve nelle gare di campionato); il secondo riguarda invece le modalità di acquisto: per poter assistere alla partita nello spicchio riservato agli ospiti i tifosi della Fiorentina dovranno iscriversi al sito ufficiale della Juventus, unico modo per acquistare il biglietto online. Un procedimento ripudiato da gran parte dei gruppi organizzati viola che, come nella scorsa stagione, si asterranno dal prendere parte alla trasferta dello Stadium. Risultato: la porzione di stadio dedicata ai fiorentini sarà quasi deserta, con poco più di un centinaio di presenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.

