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Con Pezzella e Chiesa fuori sarà Benassi il capitano della Fiorentina. Proprio contro il Torino...

Come riporta la Repubblica, con Pezzella squalificato e Chiesa quasi certamente out, la fascia di capitano sarà indossata da Benassi. Lui, ex capitano del Torino, nella gara che ricorderà anche Emilia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2019 12:07
Con Pezzella e Chiesa fuori sarà Benassi il capitano della Fiorentina. Proprio contro il Torino... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta la Repubblica, con Pezzella squalificato e Chiesa quasi certamente out, la fascia di capitano sarà indossata da Benassi. Lui, ex capitano del Torino, nella gara che ricorderà anche Emiliano Mondonico a un anno dalla sua scomparsa. Un altro buon motivo per onorare il campionato e tornare a mettere fiducia ed entusiasmo nel motore della Fiorentina.

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