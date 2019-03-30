Con Pezzella e Chiesa fuori sarà Benassi il capitano della Fiorentina. Proprio contro il Torino...

Come riporta la Repubblica, con Pezzella squalificato e Chiesa quasi certamente out, la fascia di capitano sarà indossata da Benassi. Lui, ex capitano del Torino, nella gara che ricorderà anche Emilia...

Come riporta la Repubblica, con Pezzella squalificato e Chiesa quasi certamente out, la fascia di capitano sarà indossata da Benassi. Lui, ex capitano del Torino, nella gara che ricorderà anche Emiliano Mondonico a un anno dalla sua scomparsa. Un altro buon motivo per onorare il campionato e tornare a mettere fiducia ed entusiasmo nel motore della Fiorentina.