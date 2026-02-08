Con la Fiorentina avanti Vanoli mette sempre un centrale a 10′ dalla fine: 3 volte su 4 ha perso punti

Ieri sera la Fiorentina ha buttato via l’ennesima partita della sua stagione, buttando ancora via dei punti fondamentali nei minuti di recupero. Sono 20 i punti persi da situazione di vantaggio e 10 i punti persi nei minuti di recupero. Punti che avrebbero dato un altro significato alla stagione viola. Ieri al centro della critica sono finiti i cambi di Vanoli, sia nella scelta di togliere Brescianini e Mandragora per Ndour e Fabbian, sia nell’inserire Ranieri per Solomon a 5 dalla fine.

Soprattutto l’ultimo cambio è stato un vero e proprio disastro, che combinato con la paura di perdere i punti che attanaglia questa squadra, ha condannato i viola all’ennesimo finale di partita sciagurato. Innanzitutto il Torino ci stava mettendo in difficoltà da diversi minuti sulla destra con Harrison e Dodò che nonostante il vantaggio numerico non riuscivano a prendere le misure ad un fresco Aboukhlal. Inserendo Ranieri e passando alla difesa a 3 Vanoli ha spostato Harrisson dell’altra fascia, lasciando Dodò solo con il Torino che lo metteva nel mezzo e lo infilava sempre. Così nasce l’occasione di Zapata e la punizione del gol.

Ma poi sono anche i numeri a dover far capire a Vanoli che la Fiorentina nel finale di partita non si può permettere di fare cambi di questo genere. 4 volte in cui la Fiorentina è arrivata nel finale di partita in situazione di vantaggio Vanoli ha inserito un centrale di difesa a 5 minuti dalla fine. 3 volte su 4 i viola hanno preso gol pochi istanti dopo. In Lazio-Fiorentina ha inserito Pablo Marì per Gudmundsson e dopo 3 minuti la i viola hanno subito gol, col Milan in casa ha messo Ranieri per Gosens e dopo 7 minuti abbiamo preso gol, lo stesso ieri con Ranieri che entra e il Toro che segna 9 minuti dopo. Solo con il Bologna abbiamo retto ma Ranieri è entrato ad appena 1 minuto dalla fine.

Insomma non è un caso che questa situazione continua a ripetersi. Poi non è solo una questione tattica o di chi entra ma è soprattutto una situazione psicologica. Questa squadra in generale ha paura quando deve difendersi, nei minuti di recupero con i fantasmi dei punti persi queste paura si amplificano all’ennesima potenza. Evidentemente i cambi difensivi invece che dare sicurezza a chi è in campo mettono ancora più paura e al contempo danno coraggio all’avversario. Ieri abbiamo capito che anche se è un contro intuitivo, questa Fiorentina si salva attaccando dall’inizio alla fine