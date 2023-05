Con il Sassuolo turnover limitato rispetto alle ultime gare: c’è tempo per recuperare per la finale 

Come sfruttare la rosa? Chi far giocare, e quanto, nel match di campionato e chi, invece, risparmiare totalmente in vista di Praga? La risposta sta nel mezzo nel senso che, rispetto a quanto si è visto ultimamente, non scenderanno in campo due formazione diverse per otto, nove o addirittura dieci undicesimi. Perché (appunto) ci sono più giorni per recuperare e perché fare a meno di tutti i migliori anche venerdì vorrebbe dire presentarsi alla partita dell’anno con alcuni giocatori fermi da due settimane. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU ORSOLINI