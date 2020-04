Nelle 12 partite di campionato che restano al termine della stagione la Fiorentina avrà da mettere in campo una grande risorsa, Franck Ribery. Iachini può puntare sul 3-5-2 lasciato in corso d’opera proprio per avvicinare l’obiettivo al più presto sfruttando il modulo che gli offre le maggiori garanzie. Abbinando il fuoriclasse transalpino a Vlahovic o Cutrone e Chiesa il 4-3-3 diventa naturalmente il punto d’arrivo tattico di questa Fiorentina. La Fiorentina può passare anche al 4-2-3-1 chiedendo a Ribery e Chiesa di retrocedere un po’ la loro posizione. E poi infine la versione ultra spregiudicata il 3-4-1-2 magari per le gare dove serve osare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.