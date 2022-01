“Con i tifosi abbonati siamo in debito di 10 euro. Contro il Genoa già venduti 3 mila biglietti”

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina Ivan Affibiato ha parlato a Radio Bruno della situazione riguardante i tifosi allo stadio, le sue parole:

“Siamo in debito di 10 euro con i tifosi che hanno fatto l’abbonamento e che non potranno utilizzarlo per la partita contro il Genoa, poi saranno i tifosi a decidere successivamente se recuperare un voucher o qualcosa legato al merchandising, questo lo decideremo. Per la gara contro l’Udinese invece, se la gara si dovesse rigiocare i tifosi potranno utilizzare il biglietto già comprato quando si recupera quella partita, altrimenti possono andare a chiedere il rimborso nel posto in cui hanno comprato il loro biglietto. Per la partita di lunedi sono stati già venduti 3 mila biglietti, ne mancano 2 mila ancora. Speriamo che questa situazione si risolva al più presto perché non fa piacere a nessuno. Contro Lazio e Atalanta a febbraio speriamo di avere almeno il 50% degli spettatori al Franchi cosi da permettere almeno agli abbonati di esserci tutti”

