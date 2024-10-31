Con Cataldi fuori oggi tocca a Richardson guidare il centrocampo della Fiorentina, sarà titolare
La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati e tra le assenze oltre a quelle di Gudmundsson, Pongracic e quella annunciata ieri di Moise Kean c'è anche quella di Danilo Cataldi che aveva accusato...
La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati e tra le assenze oltre a quelle di Gudmundsson, Pongracic e quella annunciata ieri di Moise Kean c'è anche quella di Danilo Cataldi che aveva accusato un fastidio al polpaccio durante la sfida contro la Roma. Con Cataldi fuori dunque toccherà ad Amir Richardson partire titolare nel centrocampo della Fiorentina, Richardson non parte titolare in Serie dalla seconda giornata di campionato giocata al Franchi contro il Venezia.
Un occasione per il giovane centrocampista di farsi vedere e di scalare le gerarchie a centrocampo che in questo momento vedono Richardson come la prima riserva dei tre titolari Cataldi, Bove e Adli.
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