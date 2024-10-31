Con Cataldi fuori oggi tocca a Richardson guidare il centrocampo della Fiorentina, sarà titolare

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati e tra le assenze oltre a quelle di Gudmundsson, Pongracic e quella annunciata ieri di Moise Kean c'è anche quella di Danilo Cataldi che aveva accusato...

A cura di Redazione Labaroviola 31 ottobre 2024 13:07

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