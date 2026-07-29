Comuzzo saluta Firenze: "Grazie Firenze, dal primo giorno mi hai fatto sentire il tuo calore"

l centrale, passato al Torino in prestito con diritto di riscatto, ha salutato club e tifosi con una lunga lettera pubblicata su Instagram

Un saluto carico di emozione, di gratitudine e di ricordi. Dopo il trasferimento al Torino in prestito con diritto di riscatto, Pietro Comuzzo ha affidato a Instagram il suo messaggio d'addio alla Fiorentina e alla città che lo ha visto crescere, chiudendo un capitolo durato sette anni.

Di seguito il messaggio integrale pubblicato da Comuzzo:

"Oggi è un giorno che difficilmente dimenticherò.

Dopo sette anni si interrompe il mio percorso con questa maglia.

Un grazie di cuore alla famiglia Commisso, per l'affetto e la fiducia che non potrò mai ripagare abbastanza. Grazie a tutte le persone che mi hanno visto crescere fin da quando sono arrivato, ancora bambino, in questa città meravigliosa: staff, compagni di squadra, dottori e fisioterapisti, con cui ho condiviso momenti indimenticabili e costruito rapporti speciali.

Infine, grazie a Firenze, che fin dal primo giorno mi ha fatto sentire il suo calore, la sua passione, il suo cuore.

Grazie Fiorentina.

Pietro 💜"

Per Comuzzo si apre ora una nuova avventura con la maglia del Torino, dove cercherà continuità e minuti importanti per proseguire il proprio percorso di crescita.