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Comuzzo e Kean incantano con la Fiorentina e si prendono la Nazionale. Out Fagioli e Zaniolo

Tramite il canale ufficiale della Nazionale italiana, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati dell'Italia in vista del doppio impegno contro la Germania. Regolarmen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2025 17:45
Comuzzo e Kean incantano con la Fiorentina e si prendono la Nazionale. Out Fagioli e Zaniolo -
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Tramite il canale ufficiale della Nazionale italiana, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati dell'Italia in vista del doppio impegno contro la Germania. Regolarmente presenti Pietro Comuzzo e Moise Kean che con le grandi prestazioni offerte con la Fiorentina sono stati confermati da Spalletti. Assenti, invece, Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, ancora una volta esclusi dal commissario tecnico.

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