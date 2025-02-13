Comuzzo costa troppo per il Napoli che adesso ha anche paura della Juventus. Occhi anche su Solet

La Fiorentina a gennaio aveva chiesto 40 milioni per vendere Comuzzo ed il Napoli ha scelto di fermarsi a 35. A giugno...

Il Napoli cerca un nuovo difensore centrale sul mercato. A gennaio il club del presidente Aurelio De Laurentiis non è riuscito a regalare all'allenatore Antonio Conte il giovane Pietro Comuzzo (classe 2005), per il quale la Fiorentina ha chiesto 40 milioni di euro contro i 35 milioni (bonus compresi) offerti dal direttore sportivo Giovanni Manna, che resta sulle sue tracce in vista della prossima stagione. Quando potranno inserirsi delle concorrenti, come ad esempio la Juventus dell'ex dirigente azzurro Cristiano Giuntoli. Già sulle tracce dell'ex viola David Hancko del Feyenoord, che però potrebbe non essere l'unico obiettivo nel caso in cui Renato Veiga non fosse riscattato dal prestito dal Chelsea.

Nel frattempo il Napoli studia delle possibili piste alternative: una di queste porta a Oumar Solet. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il francese ha già attirato l'attenzione della capolista, frenata sul pareggio per 1-1 in casa proprio dall'Udinese. Dove il classe 2000 è arrivato a inizio ottobre dopo aver rescisso il contratto con gli austriaci del Salisburgo, che lo avevano acquistato dal Lione per 4,5 milioni di euro nel mercato estivo del 2020.

Solet ha firmato con il club friulano della famiglia Pozzo fino a giugno 2027 e ha dovuto aspettare la riapertura del mercato invernale per poter scendere in campo. Finora ha raccolto 5 presenze con la squadra allenata da Kosta Runjaic, che lo ha schierato sempre titolare contro Verona, Atalanta, Como, Venezia e appunto Napoli. Saltando solo la partita con la Roma per squalifica dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata a Como. La sua valutazione di mercato si aggira sui 15/20 milioni di euro, circa la metà rispetto a quella di Comuzzo. Lo scrive Calciomercato.com