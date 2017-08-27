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Comunicato ufficiale ACF, nessuna lesione ossea per Eysseric. In settimana..

La Fiorentina comunica sul proprio sito ufficiale che il calciatore Valentin Eysseric, nel corso della partita contro la Sampdoria, ha riportato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 23:27
Comunicato ufficiale ACF, nessuna lesione ossea per Eysseric. In settimana.. - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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La Fiorentina comunica sul proprio sito ufficiale che il calciatore Valentin Eysseric, nel corso della partita contro la Sampdoria, ha riportato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. Gli esami radiologici eseguiti in urgenza hanno escluso lesioni ossee. Nel corso dei prossimi giorni verranno programmati nuovi controlli.

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