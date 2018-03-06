Comunicato ACF: “Solo silenzio e rispetto per onorare Davide”

La Fiorentina ha voluto fare chiarezza con un breve comunicato riguardo a varie voci come ritiro della maglia e versamento dello stipendio alla moglie. Ecco il comunicato comparso sul sito ufficiale:...

La Fiorentina ha voluto fare chiarezza con un breve comunicato riguardo a varie voci come ritiro della maglia e versamento dello stipendio alla moglie. Ecco il comunicato comparso sul sito ufficiale: “La Fiorentina, ancora sotto shock per il drammatico momento, chiede silenzio e rispetto, da parte di tutti”.