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Comunicato ACF: “Solo silenzio e rispetto per onorare Davide”

La Fiorentina ha voluto fare chiarezza con un breve comunicato riguardo  a varie voci come ritiro della maglia e versamento dello stipendio alla moglie. Ecco il comunicato comparso sul sito ufficiale:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2018 08:25
Comunicato ACF: “Solo silenzio e rispetto per onorare Davide” -
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La Fiorentina ha voluto fare chiarezza con un breve comunicato riguardo  a varie voci come ritiro della maglia e versamento dello stipendio alla moglie. Ecco il comunicato comparso sul sito ufficiale: “La Fiorentina, ancora sotto shock per il drammatico momento, chiede silenzio e rispetto, da parte di tutti”.

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