Comunicato ACF, giovedì la presentazione di Daniele Pradè
Giovedì 4 Luglio alle ore 11:00, all'interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio "Artemio Franchi", si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Sportivo di ACF Fior...
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2019 12:13
Giovedì 4 Luglio alle ore 11:00, all'interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio "Artemio Franchi", si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Sportivo di ACF Fiorentina Daniele Pradè.
Fonte: Violachannel