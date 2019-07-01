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Comunicato ACF, giovedì la presentazione di Daniele Pradè

Giovedì 4 Luglio alle ore 11:00, all'interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio "Artemio Franchi", si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Sportivo di ACF Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2019 12:13
Comunicato ACF, giovedì la presentazione di Daniele Pradè - MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Giovedì 4 Luglio alle ore 11:00, all'interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio "Artemio Franchi", si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Sportivo di ACF Fiorentina Daniele Pradè.

 

 

Fonte: Violachannel

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