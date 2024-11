Como-Fiorentina, che occasione per l’attacco viola: i lariani gli unici in Serie A ad aver subito gol ogni giornata

Si avvicina a grandi passi il rientro in campo della Fiorentina di Palladino, che sarà impegnata domani pomeriggio contro il Como di Cesc Fabregas. Guardiamo insieme alcuni dati e approfondimenti statistici su Como-Fiorentina effettuati da TMW in un articolo dedicato.

Il Como ha portato a casa solo due punti, frutto di altrettanti pareggi, nelle ultime sei giornate di campionato. non vince dalla sesta (ovvero dal 29 settembre) quando si è imposto in casa contro il Verona per 3-2.

La Fiorentina invece nelle ultime otto giornate di campionato è la squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti (22) e ha vinto addirittura le ultime sei in fila.

Como–Fiorentina tornano ad affrontarsi ad oltre 20 anni di distanza dall’ultima volta. Il 27 marzo 2004, i viola si imposero al Sinigaglia per 2-0 con una doppietta di Riganò, si giocava per la Serie B. I lariani però sono in vantaggio nei confronti diretti interni per sei vittorie a tre.

Attenzione puntata su Moise Kean che è uno dei giocatori maggiormente sulla cresta nell’ultimo periodo; è andato a segno nelle ultime due partite giocate dalla Fiorentina e in tre delle ultime quattro per un totale di cinque gol (di rilievo la tripletta contro il Verona).

Il Como è l’unica formazione di Serie A ad aver preso almeno un gol in ogni giornata di campionato (23 reti subite) ma non è la peggior difesa perché c’è il Verona a 27. Con gli undici realizzatori diversi mandati a segno, la Fiorentina comanda la classifica della coop del gol, anche se in condivisione con Milan, Lazio e Verona. La squadra allenata da Palladino è in grado di cambiare nettamente passo nella ripresa. Sono nove i punti guadagnati nei secondi tempi dai gigliati e nessuno ha fatto meglio in questo senso.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A E SERIE B)

13 incontri disputati

6 vittorie Como

4 pareggi

3 vittorie Fiorentina

14 gol fatti Como

11 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A COMO

1949/1950 Serie A Como-Fiorentina 4-1, 7° giornata

L’ULTIMA SFIDA A COMO

2003/2004 Serie B Como-Fiorentina 0-2, 35° giornata

