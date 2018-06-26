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Commisso vuole la maggioranza del Milan, ultimatum di 48 a Li

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un ultimatum dell'imprenditore italo-americano Rocco Commisso che vorrebbe rilevare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 10:05
Commisso vuole la maggioranza del Milan, ultimatum di 48 a Li - Milan dirigenza
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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un ultimatum dell'imprenditore italo-americano Rocco Commisso che vorrebbe rilevare il pacchetto di maggioranza del Milan. L'ultimatum imposto al presidente Li Yonghong è di 48 ore per accettare o rifiutare l'offerta da 500 milioni.

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