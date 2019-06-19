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Commisso vuole incontrare Batistuta. Decisivo l'incontro di lunedì prossimo

Come riportato dalle pagine de La Nazione, Rocco Commisso e Gabriel Batistuta s'incontreranno durante la finale del calcio storico di lunedì prossimo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 12:55
Commisso vuole incontrare Batistuta. Decisivo l'incontro di lunedì prossimo - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dalle pagine de La Nazione, Rocco Commisso e Gabriel Batistuta s'incontreranno durante la finale del calcio storico di lunedì prossimo. La Fiorentina vorrebbe trovare una collocazione in società a Batigol, ma in linea con le aspirazioni del Re Leone. Probabile che l’intervento diretto di Commisso possa alla fine essere decisivo.

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