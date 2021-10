Commisso Vs De Laurentiis: faccia a faccia tra i due presidenti più ribelli della Serie A

Commisso e De Laurentiis hanno scoperto di possedere entrambi il sano istinto della ribellione, la feroce volontà di restare ruvidamente se stessi, per lasciare che il pallone rotoli in una “normalità” spesso negata. De Laurentiis per non finire in fuorigioco su argomenti tecnici dei quali era a digiuno, la buttò in politica e intraprese la propria missione da visionario che lo avrebbe accompagnato fino a Madrid. Il sei giugno del 2019 Commisso irrompe quasi a sorpresa nel calcio e in tempi “ragionevolmente” brevi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

