Commisso: "Vorrei costruire il centro sportivo più all'avanguardia in Italia"

Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso a ViolaNation: "Al momento non siamo proprietari di nessuna delle strutture in cui giochiamo o ci alleniamo. Sono andato a vedere la Prima squadra, le Wom...

Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso a ViolaNation: "Al momento non siamo proprietari di nessuna delle strutture in cui giochiamo o ci alleniamo. Sono andato a vedere la Prima squadra, le Women's e la Primavera, volevo seguire anche le squadre giovanili ma giocano tutti dislocati in diverse luoghi. Per questo dico che abbiamo bisogno di un centro sportivo per tutte le squadre della Fiorentina. Lo realizzeremo velocemente, una volta acquistati i terreni partiremo con il progetto. Se riuscirò a costruirlo sarà il più all'avanguardia in Italia".