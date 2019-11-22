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Commisso: "Voglio tenere la Fiorentina per sempre, non ci saranno altri investimenti oltre alla Fiorentina"

Rocco Commisso ha parlato ad Associated Press, queste le sue parole: "Ho intenzione di tenere la Fiorentina per sempre, per tutto il tempo in cui sarò vivo. Poi sarà la mia famiglia a decidere cosa fa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 08:57
Commisso: "Voglio tenere la Fiorentina per sempre, non ci saranno altri investimenti oltre alla Fiorentina" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rocco Commisso ha parlato ad Associated Press, queste le sue parole: "Ho intenzione di tenere la Fiorentina per sempre, per tutto il tempo in cui sarò vivo. Poi sarà la mia famiglia a decidere cosa fare, ma io ho preso la mia decisione e voglio stare qui per sempre. Non ci saranno altri investimenti italiani e non avrò altre squadre in Italia»

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