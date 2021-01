Commisso: “Vittoria importante, bravo Prandelli. Adesso testa alla partita contro l’Inter”

Le parole del Presidente Commisso dopo Fiorentina-Cagliari pubblicate sul sito della società viola:

“Una vittoria importante, non solo per i 3 punti, ma anche per la voglia che i nostri ragazzi hanno messo in campo. Sono contento per i nostri tifosi e ci tengo a complimentarmi anche con Mister Prandelli. Ora testa a mercoledì e alla Coppa Italia. Un grazie anche alle ragazze che hanno lottato, ma che purtroppo non sono riuscite a portare a casa la Supercoppa”.

