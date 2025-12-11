11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:24

Commisso: “Vanoli è l’ultimo responsabile, sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione”

Il punto di vista di Rocco Commisso che esprime tutto il suo sostegno sul lavoro dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli

In una lunga intervista al quotidiano La Nazione, è tornato a parlare Rocco Commisso che ha detto la sua sul nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.

Sul lavoro di Vanoli:
“Resto informato sul lavoro del mister attraverso Alessandro. Vanoli ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l’ultimo responsabile in questa situazione. Paolo ha rinunciato al contratto che aveva con il Torino per venire a Firenze, accettandone uno solo fino a giugno. Si è messo in gioco per la Fiorentina e sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione: ha tutto il mio supporto e dovremo essere tutti dalla sua parte e aiutarlo nel suo lavoro”

