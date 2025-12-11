Commisso: “Vanoli è l’ultimo responsabile, sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione”

In una lunga intervista al quotidiano La Nazione, è tornato a parlare Rocco Commisso che ha detto la sua sul nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.

Sul lavoro di Vanoli:

“Resto informato sul lavoro del mister attraverso Alessandro. Vanoli ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l’ultimo responsabile in questa situazione. Paolo ha rinunciato al contratto che aveva con il Torino per venire a Firenze, accettandone uno solo fino a giugno. Si è messo in gioco per la Fiorentina e sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione: ha tutto il mio supporto e dovremo essere tutti dalla sua parte e aiutarlo nel suo lavoro”