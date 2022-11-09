Commisso ultimi giorni a Firenze, tornerà negli USA: a gennaio possibile ritorno in città 

Commisso si sta godendo gli ultimi giorni di permanenza a Firenze

Rocco Commisso si sta godendo gli ultimi giorni fiorentini a contatto con la squadra e quella di questa sera sarà l’ultima partita che vedrà dagli spalti. La partenza del presidente della Fiorentina è prevista per la giornata di venerdì. Tornerà negli Stati Uniti dopo tre mesi esatti. Sbarcò a Firenze il 12 agosto, alla vigilia del debutto in campionato della Fiorentina contro la Cremonese. Commisso trascorrerà le festività natalizie in famiglia e seguirà a distanza tutte le vicende che riguardano la società.

Se il campionato si interromperà domenica prossima, inizierà un periodo importante sul fronte mercato invernale. Dovranno proseguire spediti i lavori al Viola Park e procederanno i contatti con il Comune per quanto riguarda il restyling dello stadio Franchi. Come sempre per lui tanta carne al fuoco anche quando non è fisicamente a Firenze. Dopo questo periodo, nel quale tornerà a dedicarsi anche alla Mediacom, sarà tempo di riprogrammare la partenza alla volta di Firenze. E l’impressione è che non passeranno troppi mesi prima di rivederlo in città. Anche perché tra gennaio e febbraio inizieranno le partite decisive in Italia ed in Europa. E Rocco vorrà stare accanto ad Italiano ed ai suoi giocatori. D’altronde il supporto alla squadra c’è sempre stato, ora se ne vedono i frutti. Lo scrive La Nazione.

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