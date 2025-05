Commisso: “Torno a Firenze a settembre. La Curva può fare cosa vuole ma non lo devo accettare”

La Nazione questa mattina dedica spazio alle dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intervenuto ieri in conferenza stampa. Collegato dagli Stati Uniti, Commisso ha parlato con la stampa mentre al bancone del Media Center del Viola Park sedevano il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore generale Joe Barone. In chiusura, l’annuncio del ritorno a Firenze previsto per settembre.La conferenza, durata circa un’ora, è stata l’occasione per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, che ha visto i viola centrare la qualificazione alla Conference League all’ultima giornata.

Commisso, come di consueto, si è mostrato combattivo e determinato. Interrogato sugli obiettivi futuri, ha alzato l’asticella: “L’obiettivo è fare meglio dell’anno precedente”, ha dichiarato. Non è mancato un riferimento alla contestazione della Curva Fiesole, che il presidente non ha esitato a criticare apertamente: “Possono fare quello che vogliono, ma non sono tenuto ad accettarlo”. Un messaggio diretto e inequivocabile, che conferma la volontà del patron viola di non lasciare nulla di intentato nella costruzione del futuro del club.