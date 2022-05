Commisso torna finalmente a parlare: scatta per il presidente viola l’ora delle risposte

Non è un giorno come gli altri per la Fiorentina, oggi dopo molti mesi tornerà a parlare Rocco Commisso e lo farà attraverso una conferenza stampa in cui risponderà alle domande (registrate su file audio) fatte dai giornalisti: il primo confronto «diretto» dopo la iper calorica conferenza stampa del giugno di un anno fa, quando per l’intensità dei toni il volume dei decibel schizzò a livelli da discoteca. Da allora pochi contatti filtrati e a distanza, un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club, alcune dichiarazioni riportate dopo le partite.

Sarà perciò interessante ascoltare oggi le risposte direttamente dal proprietario viola, assente da Firenze dallo scorso dicembre, quando fu costretto a ripartire per sottoporsi negli Usa alle cure per una noiosissima polmonite. Temi caldi, tanti. Su tutti, il piano per rafforzare qualitativamente e quantitativamente un gruppo tornato in Europa dopo 5 anni, alla luce anche delle risorse incamerate attraverso la cessione di Vlahovic alla Juventus e l’arrivo dell’ultima rata per Chiesa dalla Juventus. Lo scrive La Nazione.

