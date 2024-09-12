Commisso torna a Firenze. Da sabato mattina sarà in città e conoscerà Palladino e i nuovi acquisti

Rocco Commisso torna a Firenze dopo mesi di assenza. Per la prima volta sarà in città dopo la finale persa e il mercato estivo

"Torna a Firenze Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, salvo imprevisti, dovrebbe essere in città sabato mattina. Il patron andrà al Viola Park per conoscere il tecnico Palladino e i nuovi calciatori e poi un'agenda piena di incontri". Lo scrive Sara Meini, giornalista di RAI TG Toscana annunciando dunque il ritorno del patron della Fiorentina a Firenze dopo mesi e mesi di assenza dal capoluogo toscano. Commisso sarà a Firenze almeno fino alla sosta di ottobre, dovrebbe incontrare il nuovo sindaco di Firenze Sara Funaro ed è anche in agenda la possibilità di comprare casa a Firenze vicino Ponte Vecchio.

LE PAROLE DI BURDISSO SULLA FIORENTINA

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