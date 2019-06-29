Labaro Viola

Commisso su Twitter: "Grazie lo stesso alla nazionale femminile italiana! Siamo orgogliosi di voi!

Ecco le parole del presidente della Fiorentina Commisso sul profilo ufficiale di Twitter della Fiorentina: "Grazie lo stesso alla nazionale italiana! Siamo orgogliosi di voi! Siete state meravigliose...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 17:25
Commisso su Twitter: "Grazie lo stesso alla nazionale femminile italiana! Siamo orgogliosi di voi! - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Commisso
Twitter
Italia Mondiali 2019
Condividi

Ecco le parole del presidente della Fiorentina Commisso sul profilo ufficiale di Twitter della Fiorentina: "Grazie lo stesso alla nazionale italiana! Siamo orgogliosi di voi! Siete state meravigliose e avete ottenuto tutto il nostro affetto".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok