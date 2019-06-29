Commisso su Twitter: "Grazie lo stesso alla nazionale femminile italiana! Siamo orgogliosi di voi!
Ecco le parole del presidente della Fiorentina Commisso sul profilo ufficiale di Twitter della Fiorentina: "Grazie lo stesso alla nazionale italiana! Siamo orgogliosi di voi! Siete state meravigliose...
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 17:25
Ecco le parole del presidente della Fiorentina Commisso sul profilo ufficiale di Twitter della Fiorentina: "Grazie lo stesso alla nazionale italiana! Siamo orgogliosi di voi! Siete state meravigliose e avete ottenuto tutto il nostro affetto".