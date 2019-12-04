Commisso su Sottil: "Mi dispiace proprio per la brutta figura che ha fatto"
Un Rocco Commisso finalmente felice per la vittoria della sua Fiorentina, che la proietta agli ottavi di finale di coppa Italia contro l'Atalanta.Nel post-partita è intervenuto ai microfoni di Radio...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 07:38
Un Rocco Commisso finalmente felice per la vittoria della sua Fiorentina, che la proietta agli ottavi di finale di coppa Italia contro l'Atalanta.
Nel post-partita è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, tra le tante domande, non poteva mancare quella sulla brutta reazione di Riccardo Sottil, al momento della sostituzione contro il Cittadella dopo l'espulsione di Venuti. Queste le sue parole:
"Mi dispiace molto per lui. Mi dicono che ha già chiesto scusa, ma mi dispiace proprio per la brutta figura che ha fatto".