Commisso: "Spero che Montella non si monti la testa. Non va ripetuta la prestazione di Genova"

Queste le parole rilasciate al suo arrivo a Villa Vittoria da Rocco Commisso per la festa riservata a tutti gli sponsor e dipendenti viola: "Questa villa è un'altra eccellenza fiorentina, non sono ma...

Queste le parole rilasciate al suo arrivo a Villa Vittoria da Rocco Commisso per la festa riservata a tutti gli sponsor e dipendenti viola: "Questa villa è un'altra eccellenza fiorentina, non sono ma stato qui. Abbiamo fatto una bella cosa per il Meyer poi abbiamo lavorato sul progetto stadio. Montella? Ho visto che è stato nominato uno dei migliori allenatori di questa settimana spero non si monti la testa. Possiamo fare ancora meglio e non dobbiamo ripetere la prestazione di Genova. A Firenze tutti vorrebbero qualcosa di nuovo ma serve tempo, più del previsto. Sui cori razzisti ho detto quello che penso, non mi piacciono. I nostri tifosi sono bravissimi, dovete essere orgogliosi di questa città".