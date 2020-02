Rocco Commisso a margine della Panchina D’Oro: “Nemmeno le parole giuste sono state scritte sui giornali, non me la prendo con una persona, l’arbitro. Ho parlato solo dei miei giocatori e dopo è successo quello che è successo, sono scoppiato dopo Napoli, Inter, Genoa e Juventus e forse potevo farlo prima. Voglio bene al calcio italiano e non voglio favori ma la Fiorentina deve essere rispettata, la città merita questo non più di altri… Ma lo stesso”.

Foto di Stefano Borgi: