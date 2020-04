“Dagli Stati Uniti sono arrivate tantissime donazioni per sostenere gli ospedali fiorentini mediante la raccolta fondi “Forza e Cuore” – ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a New Max Live-. Ho scelto il club viola perchè è in una delle città più belle del mondo. Con la campagna lanciata abbiamo superato 800 mila euro. In questi giorni ho sempre contattato tutta la squadra e lo staff”.