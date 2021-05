Commisso pronto a passare dalle parole ai fatti: chi si aspetta una rivoluzione generale verrà deluso

Non è un caso allora che proprio alla gara di mercoledì Commisso abbia dato appuntamento per una serie di risposte sui nodi da sciogliere sul futuro, segno che in casa viola la società è pronta a passare dalle parole ai fatti. Di certo il presidente ha tenuto in particolar modo a ringraziare Iachini. Di certo c’è che la Fiorentina è pronta ad accelerare lungo le piste fin qui tracciate, ma chi si aspetta una rivoluzione generale potrebbe restare deluso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

