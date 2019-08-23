Commisso: "Penso che Ribery sia un gran regalo che ho fatto a Firenze. Altri regali? Devo parlare con i miei uomini"
Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Rocco Commisso al suo arrivo a Firenze: "Felice di essere tornato, sono arrivato a Roma ed ora sono qui con mia moglie e Joe Appio. Credo che Ribery sia un...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 15:41
Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Rocco Commisso al suo arrivo a Firenze: "Felice di essere tornato, sono arrivato a Roma ed ora sono qui con mia moglie e Joe Appio. Credo che Ribery sia un gran regalo che ho fatto per i prossimi devo parlare con i miei uomini. Oggi si presenteremo lo sponsor Mediacom".