Ecco la seconda parte della conferenza di Rocco Commisso in sala stampa:

1) I ricavi portano davvero tutti questi benefici?

“Basti pensare alla Juve hanno 450 milioni di ricavi. Noi non chiediamo una grande differenza di metri quadrati rispetto a “I Gigli”, visitati da milioni di persone. I turisti vengono a vedere oggi le scale elicoidali. Vi giuro che verranno anche al nuovo Franchi”.

2) Che risposta ha avuto dal Comune per Campo di Marte?

“Le cose critiche sono i parcheggi, la tramvia, il flusso del traffico. Lo studio l’ho fatto io. Per la Mercafir il Comune ci dava 50mila metri quadrati per gli spazi commerciali: a Campo di Marte sarebbero 20 dentro lo stadio e 30 fuori, quindi è ok”.

3) Sta per caso perdendo l’entusiasmo?

“E’ il rischio che si prende qualcuno. Io ho 70 anni, finché sono vivo voglio lasciare qualcosa di bello. A Bagno a Ripoli vi voglio mostrare ciò che di bello voglio lasciare ai fiorentini con il centro sportivo: vedrete che intenzioni ho. Mia moglie dice che lo stadio va distrutto, però quando diciamo così è perché non possiamo sovrapporre le cose: vogliamo un impianto moderno, con sanità, luci funzionanti… Così per qualsiasi cosa criticate me”.

4) C’è una via di mezzo tra distruggere e mantenere?

“La Torre di Maratona, le scale elicoidali… Ma poi bisogna togliere. C’è la situazione sismica…”

5) Vuole il diritto di proprietà dello stadio?

“Il diritto di superficie alla Mercafir era diverso: al Franchi sarebbe ok per me, perché ne avrei il controllo”.

