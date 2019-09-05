Commisso: "Oggi ho parlato del nuovo stadio, i Medici qui sono falliti... Io non voglio farlo"

Un ringraziamento particolare a Stefano Borgi per la raccolta di dichiarazioni e foto:A margine della premiazione del Torrino d'oro 2019, è intervenuto il premiato Presidente della Fiorentina, Rocco C...

Un ringraziamento particolare a Stefano Borgi per la raccolta di dichiarazioni e foto:

A margine della premiazione del Torrino d'oro 2019, è intervenuto il premiato Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Queste le sue dichiarazioni:

"Questa città è bellissima, ma tutti siete belli. Oggi abbiamo parlato dello stadio, però dico: i Pitti sono falliti, i medici sono falliti, io non voglio fallire. Ok? Domani parto e me ne torno negli Stati Uniti ma con la Juventus ci sarò. Prima vittoria? Sono scaramantico e non dico niente, con il Napoli siamo andati bene ma con il Genoa non mi è piaciuta molto. Sto valutando anche il centro sportivo. Thank you ad Alia (Guagni ndr). Io ci ho parlato quando ha deciso di rimanere e questo ci vorrebbe di più nel calcio.

Qui abbiamo Antognoni, lui è l'esempio..."