Rocco Commisso ha parlato a Toscana TV, queste le sue parole:

“Chiesa? Non so quale sia la cifra giusta e la sua giusta valutazione, noi a certe cifre ci possiamo pensare. Se non arriva l’offerta giusta rimane qui. C’è pure la possibilità che Chiesa possa restare a Firenze. Iachini? Mi piace molto come lavora e non mi piace cambiare in continuazione come Zamparini a Palermo. L’intenzione è quella di tenerlo se non si dovesse ricominciare il campionato perché andiamo molto d’accordo. Se il dovesse campionato riniziare dobbiamo vedere come vanno le dodici partite che rimangono. Ci parliamo tanto e lui lavora tanto. Ha tutta la mia fiducia”