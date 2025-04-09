Commisso non seguirà la squadra in Slovenia: potrebbe vedere la partita con i tifosi al Viola Park
Il presidente della Fiorentina potrebbe restare a Firenze e assistere ai quarti di finale di Conference dal Viola Park con i tifosi.
Clima di attesa in casa Fiorentina alla vigilia della sfida europea in programma domani contro il Celje, valida per i quarti di finale di Conference League. La squadra viola partirà alle 15 alla volta della Slovenia, dove è attesa da una gara che può segnare una tappa importante nel cammino europeo.
Non sarà della trasferta il presidente Rocco Commisso, che dovrebbe restare a Firenze. Sebbene non ci siano comunicazioni ufficiali, si fa sempre più concreta la possibilità che il patron assista al match dal Viola Park, insieme a una rappresentanza di tifosi, come già accaduto in passato, all'interno di uno dei due bar del centro sportivo.