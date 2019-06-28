“Commisso non manterrà l'impegno preso dai DV con la Juve, Chiesa resta”
Questo un piccolo estratto dell'editoriale a Tuttomercatoweb di Enzo Bucchioni:“Per Chiesa, in attesa dell’incontro con il padre-manager Enrico, c’è la ferma intenzione del nuovo proprietario della Fi...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 13:29
Questo un piccolo estratto dell'editoriale a Tuttomercatoweb di Enzo Bucchioni:
“Per Chiesa, in attesa dell’incontro con il padre-manager Enrico, c’è la ferma intenzione del nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso di non dare corso a vecchie intese dell’era Della Valle. Vuole tenere il giocatore a Firenze”.