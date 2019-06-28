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“Commisso non manterrà l'impegno preso dai DV con la Juve, Chiesa resta”

Questo un piccolo estratto dell'editoriale a Tuttomercatoweb di Enzo Bucchioni:“Per Chiesa, in attesa dell’incontro con il padre-manager Enrico, c’è la ferma intenzione del nuovo proprietario della Fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 13:29
“Commisso non manterrà l'impegno preso dai DV con la Juve, Chiesa resta” - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Questo un piccolo estratto dell'editoriale a Tuttomercatoweb di Enzo Bucchioni:

“Per Chiesa, in attesa dell’incontro con il padre-manager Enrico, c’è la ferma intenzione del nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso di non dare corso a vecchie intese dell’era Della Valle. Vuole tenere il giocatore a Firenze”.

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