Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, presente a Milano dove i viola sono alle prese sia con il mercato che con la sfida all’Inter in Coppa Italia, ha parlato alla stampa. Queste le sue parole raccolte da TMW: “Vedremo cosa succederà nelle prossime ore sul fronte del mercato, i direttori stanno lavorando, io non so niente. Aspettiamo a parlare”.

Promette qualcosa ai tifosi?

“Prometto che se mi daranno il tempo che ho richiesto cercherò di fare una bella Fiorentina”.

Kouame le piace?

“Mi piacciono tutti i nomi che si stanno facendo”.

Che partita si aspetta contro l’Inter?

“Speriamo di fare una grande gara. Contro le grandi facciamo sempre grandi partite, l’Inter è una grandissima. Poi voglio fare i complimenti alla Primavera per la vittoria di oggi, sono molto contento e li ho seguiti dalla tv. Speriamo di fare lo stesso stasera”.

Con Iachini è cambiato tutto.

“Il mister ci ha aiutato a far ritrovare la Fiorentina che vogliamo vedere. Abbiamo fatto 11 punti in 5 partite. Siamo stati sfortunati con l’arbitraggio e anche con il gol preso alla fine a Bologna”.

