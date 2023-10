Commisso: “Nessun giocatore della Fiorentina è venuto a dirmi che ha scommesso, speriamo non accada”

Rocco Commisso, nel corso della sua intervista a Radio 24 (LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA COMPLETA), ha parlato anche della nota vicenda scommesse, queste le parole del patron viola:

I giocatori lo sanno benissimo che non bisogna scommettere sul calcio però non so se tutte le cose che hanno fatto sono illegali, questo è da vedere. Chi ha sbagliato è giusto che paghi. Nella Fiorentina nessuno dei giocatori mi è venuto a dire che hanno scommesso e mi auguro che non accadrà. Adesso i giovani hanno già Ferrari e Lamborghini, io a 20 anni non avevo la loro fortuna di potermi comprare una macchina cosi costosa, penso che loro sono fortunati”