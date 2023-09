Commisso: “La maggioranza dei tifosi viola sono con la Fiorentina. Anche noi abbiamo vinto 4-0, ma non lo si dice…”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a margine della premiazione del Torrino d’Oro ripartendo dal pesante ko per 4-0 contro l’Inter: “Pure noi abbiamo vinto in passato 4-0, 5-1… La stagione è iniziata con 4 punti, che non è troppo peggio delle altre stagioni. Sono sicuro che quest’anno, nelle prime 19 partite, faremo meglio di quanto fatto lo scorso anno nel girone d’andata”.

Soddisfatto del mercato e come vede il gruppo?

“Abbiamo fatto una squadra più forte dello scorso anno. Non sono stato troppo con la squadra, ora c’è la sosta… Ci sono giocatori come Maxime Lopez che ancora non ho conosciuto, io devo fare una foto con tutti i nuovi. Ripeto, penso che faremo meglio dell’anno passato”.

Ha criticato il tifoso che si è scagliato contro Italiano al Franchi… Servirebbe più unità d’intenti?

“Certi tifosi sono una grandissima minoranza. La maggioranza dei fiorentini sono con la Fiorentina, quelli che criticano ci saranno sempre e non ci si può fare niente. Andiamo avanti, il mio lavoro è comunque quello di proteggere i giocatori e l’allenatore. Non criticherò mai in pubblico, anche se in privato posso farlo. Ma sono contentissimo dell’allenatore e spero che i nuovi facciano bene”. Lo riporta TMW