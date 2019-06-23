Commisso: "Ieri Chiesa ha segnato un goal stupendo con l'Under 21. Penso di essere riuscito a trattenerlo"

Il neo proprietario Commisso ha parlato così in merito al talento viola Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport: "Ieri sera ho seguito la partita dell'Italia Under 21, Chiesa ha segnato un goal fant...

A cura di Redazione Labaroviola 23 giugno 2019 13:24

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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