Commisso: "Ieri Chiesa ha segnato un goal stupendo con l'Under 21. Penso di essere riuscito a trattenerlo"
Il neo proprietario Commisso ha parlato così in merito al talento viola Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport: "Ieri sera ho seguito la partita dell'Italia Under 21, Chiesa ha segnato un goal fant...
Il neo proprietario Commisso ha parlato così in merito al talento viola Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport: "Ieri sera ho seguito la partita dell'Italia Under 21, Chiesa ha segnato un goal fantastico, speriamo che riescano a raggiungere la semifinale. Da quanto ne so io, credo di essere riuscito a trattenere il ragazzo a Firenze. Penso che per farlo restare dobbiamo allestire una bella squadra competitiva per raggiungere ottimi traguardi ma mi deve dar tempo. In aggiunta è fiorentino dentro, è nato qui e se non erro i suoi genitori vivono in questa città".