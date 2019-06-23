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Commisso: "Ieri Chiesa ha segnato un goal stupendo con l'Under 21. Penso di essere riuscito a trattenerlo"

Il neo proprietario Commisso ha parlato così in merito al talento viola Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport: "Ieri sera ho seguito la partita dell'Italia Under 21, Chiesa ha segnato un goal fant...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 13:24
Commisso: "Ieri Chiesa ha segnato un goal stupendo con l'Under 21. Penso di essere riuscito a trattenerlo" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il neo proprietario Commisso ha parlato così in merito al talento viola Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport: "Ieri sera ho seguito la partita dell'Italia Under 21, Chiesa ha segnato un goal fantastico, speriamo che riescano a raggiungere la semifinale. Da quanto ne so io, credo di essere riuscito a trattenere il ragazzo a Firenze. Penso che per farlo restare dobbiamo allestire una bella squadra competitiva per raggiungere ottimi traguardi ma mi deve dar tempo. In aggiunta è fiorentino dentro, è nato qui e se non erro i suoi genitori vivono in questa città".

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