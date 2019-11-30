Commisso: "I ragazzi ce l'hanno messa tutta, hanno lottato. Se criticate qualcuno fatelo con me"

Rocco Commisso è stato intervista a Radio Bruno sulla sconfitta della Fiorentina: "La sconfitta di oggi è stata differente, i giocatori ce l'hanno messa tutta, hanno lottato. Io sono con loro, se crit...

Rocco Commisso è stato intervista a Radio Bruno sulla sconfitta della Fiorentina: "La sconfitta di oggi è stata differente, i giocatori ce l'hanno messa tutta, hanno lottato. Io sono con loro, se criticate qualcuno fatelo con me. Esonero? Non ci sono novità, mi dispiace per Ribery infortunato così come per Chiesa: questa è la situazione. Oggi abbiamo giocato abbastanza bene. Che spiegazione mi do? Lasciamo stare le partite passate, abbiamo fatto progressi, la squadra mi è piaciuta. Ai tifosi dico di dare le colpe a me, pensiamo a martedì che c'è un'altra partita. Fiducia in Montella? Ho già detto che devo guardare ogni gara e come si arriva al risultato, non è giusto fischiare i ragazzi, devono fischiare me. La classifica è brutta, ma questa è la vita. Ribery? Domani ne sapremo meglio. Ritiro? In Italia si fa in un modo, ma io faccio diversamente: non possiamo essere sempre in alto, proteggo la squadra anche quando è in basso in classifica. Rinforzi a gennaio? Ho parlato con tutti, giocatori, allenatore, Pradè e Barone... Comunque può darsi. Vedremo che succederà".