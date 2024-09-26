Commisso: “Ho speso più di tutti per la Fiorentina, lottava per la retrocessione. Qualcosa abbiamo sbagliato” 

Quando mi chiederanno "che cosa hai fatto per Firenze?" risponderò "guarda cosa ho fatto"

Rocco Commisso è tornato al parlare al Corriere Fiorentino: "Fino a oggi abbiamo speso 430 milioni per acquistare la Fiorentina. La mia non è una critica, sia chiaro, ma nessuno ha speso come noi in questi 5 anni, né i Della Valle, né i Pontello, né i Cecchi Gori messi insieme. Ne sono orgoglioso. Quando mi chiederanno "che cosa hai fatto per Firenze?" risponderò "guarda cosa ho fatto, ho speso tutti questi soldi per fare di Firenze, sportivamente parlando, una città all'avanguardia'. Con i tifosi credo sia ok, poi dipende se si vince o se si perde. Io sono stato ad Atene con loro l'anno scorso, a Praga due anni fa, sono sempre vicino a loro e loro sono sempre vicini alla squadra. Ho visto un rispetto incredibile, ma non vuol dire che tutti sono dalla stessa parte, perché se le cose non vanno bene c'è chi si arrabbia e se la prende con me.

Io so che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in questi anni per riportare la Fiorentina più in alto possibile. Abbiamo sbagliato qualcosa, ok, ma non dimentichiamo che ho preso una squadra sull'orlo della retrocessione. Si può arrivare più in alto? Spero di sì, l'obiettivo è migliorare sempre, anno dopo anno".