Commisso, ha la priorità di rinnovare il contratto a Chiesa. Offerta da 3,5 milioni, il piano...

La Repubblica in edicola oggi parla delle prossime mosse della Fiorentina nello spinoso caso Chiesa. Commisso ha mantenuto con determinazione la promessa di non lasciar partire Federico, ma ora sa che...

La Repubblica in edicola oggi parla delle prossime mosse della Fiorentina nello spinoso caso Chiesa. Commisso ha mantenuto con determinazione la promessa di non lasciar partire Federico, ma ora sa che serve un piano bis. Il contratto del gioiello viola scadrà nel 2022, ma ora più che mai è necessario un rinnovo con aumento contrattuale . Si parla di almeno 3,5 milioni, per legarlo ancora a Firenze. In aggiunta, si studia anche una clausola rescissoria molto alta, da top player. La strada, però, è tortuosa, da capire restano sopratutto le intenzioni del giocatore viola. Anche perché le squadre interessate non mancano. Dopo la Juve, infatti si rifà forte e prepotente l'interesse dell'Inter