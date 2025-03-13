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Commisso ha chiamato Palladino dopo la vittoria, gli ha fatto i complimenti per l'atteggiamento

La Fiorentina ha vinto 3-1 l'ottavo di finale di Conference League passando il turno e guadagnandosi l'accesso ai quarti di finale di Conference League, nel post partita il messaggio di Commisso:Il Pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2025 23:53
Commisso ha chiamato Palladino dopo la vittoria, gli ha fatto i complimenti per l'atteggiamento -
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La Fiorentina ha vinto 3-1 l'ottavo di finale di Conference League passando il turno e guadagnandosi l'accesso ai quarti di finale di Conference League, nel post partita il messaggio di Commisso:

Il Presidente Rocco Commisso dopo aver incoraggiato la squadra nel pregara, chiamando il gruppo a dare il massimo in vista della sfida contro il Panathinaikos, ha chiamato Mister Palladino per complimentarsi dopo la vittoria per il risultato, l'atteggiamento e la concentrazione mostrata nei minuti finali ed ha invitato tutti a continuare così.

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