Commisso furioso a Dazn, queste le Sue parole dopo la partita: “Sono disgustato, il primo rigore ci può stare ma il secondo è imbarazzante. Gli arbitri non possono decidere così la partita, la Juventus deve vincere le partite con la bravura dei suoi giocatori, non degli arbitri. Contro il Genoa e contro l’Inter non ci hanno dato due rigori e nemmeno sono andati a vederli al Var, oggi ci danno contro questo rigore che non c’è. Lo hanno visto tutti”