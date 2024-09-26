Commisso: “Fiorentina? Ora tocca a Palladino". Poi conferma: "Sì abbiamo parlato con Sarri”

Fiorentina? Speriamo bene, abbiamo cambiato undici giocatori

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, è intervenuto al Corriere Fiorentino, ecco le sue parole sull’attuale Fiorentina: "Speriamo bene, abbiamo cambiato undici giocatori. Daniele Pradè ha fatto un grandissimo lavoro per creare la squadra e ora tocca a Palladino fare un grandissimo lavoro per portarla dove si merita di stare. Ne abbiamo le possibilità, basta vedere che cosa sta accadendo con Torino, Udinese ed Empoli in cima alla classifica.

Più che scommesse, dietro le scelte ci sono ragionamenti precisi, perché la Fiorentina si può permettere determinati acquisti, ci sono regole da rispettare. Così proviamo a individuare giocatori che magari non sono così famosi. Lei sa meglio di me che avevamo parlato con Sarri qualche anno fa, e pure con altri tecnici. Però ci piace pensare ad allenatori che siano attenti a far crescere i nostri giocatori".