Commisso: "Fiducia in Montella? Insomma, vediamo con l'Inter. Vengo a Firenze e vedo queste partite"

In zona mista ha parlato il presidente Commisso: "Sono arrabbiato con tutti, anche con me stesso. Vengo a Firenze, parlo con tutti e poi devo vedere queste brutte partite. Massima fiducia per Montella...

In zona mista ha parlato il presidente Commisso: "Sono arrabbiato con tutti, anche con me stesso. Vengo a Firenze, parlo con tutti e poi devo vedere queste brutte partite. Massima fiducia per Montella e la squadra? Insomma, massima… Vediamo succede con l’Inter. Dobbiamo fare il massimo da qui alla fine del girone di andata, ottenendo più punti possibili per migliorare questa situazione, l’obiettivo è restare in Serie A, assolutamente. Non ho ancora parlato con la squadra, lo farò a breve. Sinceramente dobbiamo fare tutti molto di più, vediamo se possiamo aiutarci con il mercato".