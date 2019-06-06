Commisso: "Farò l'impossibile per tenere Chiesa. Spero che i tifosi mi vorranno bene e io ne vorrò a loro"
Questa l'intervista al neo patron Rocco Commisso, passata in onda su Radio Bruno: "Sono felicissimo, sono venuto in Italia per imparare. Chiesa? Faccio quello di tutto per tenerlo. Tifosi? Spero che m...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 14:35
Questa l'intervista al neo patron Rocco Commisso, passata in onda su Radio Bruno: "Sono felicissimo, sono venuto in Italia per imparare. Chiesa? Faccio quello di tutto per tenerlo. Tifosi? Spero che mi accolgano, vorrei che loro mi volessero bene. E io ne vorrò a loro. E’ il mio primo investimento in Italia. Montella? Ancora non c’ho parlato, fino ad oggi ho sentito solo Cognigni e i Della Valle. Adesso partiamo per Firenze. Forza Fiorentina! Firenze esigente? Anche New York lo è!