Commisso: "Farò l'impossibile per tenere Chiesa. Spero che i tifosi mi vorranno bene e io ne vorrò a loro"

Questa l'intervista al neo patron Rocco Commisso, passata in onda su Radio Bruno: "Sono felicissimo, sono venuto in Italia per imparare. Chiesa? Faccio quello di tutto per tenerlo. Tifosi? Spero che m...

Questa l'intervista al neo patron Rocco Commisso, passata in onda su Radio Bruno: "Sono felicissimo, sono venuto in Italia per imparare. Chiesa? Faccio quello di tutto per tenerlo. Tifosi? Spero che mi accolgano, vorrei che loro mi volessero bene. E io ne vorrò a loro. E’ il mio primo investimento in Italia. Montella? Ancora non c’ho parlato, fino ad oggi ho sentito solo Cognigni e i Della Valle. Adesso partiamo per Firenze. Forza Fiorentina! Firenze esigente? Anche New York lo è!